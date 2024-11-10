Filip Kostic'ten taraftara mesaj

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Filip Kostic, karşılaşmayı değerlendirdi.

TARAFTARA MESAJ

REKLAM advertisement1

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kostic'in sözleri şu şekilde:

"Taraftarlarımıza teşekkür ederim, her zaman bizim yanımızdalar. İhtiyacımız olan şey bu. Bunu hissediyor olmak güzel. Kazanmak önemliydi, şimdi bir sonraki maçı düşüneceğiz. Sıkı çalışacağız ve inanmaya devam edeceğiz. Birlik olduk ve her maçı kazanmak istediğimizi gösterdik."