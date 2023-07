Filip Benkovic: Trabzonspor'u bir şans olarak görüyorum

REKLAM advertisement1

Bordo-mavili takımın Slovenya'nın Kranj kentinde kamp yaptığı tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Benkovic, Trabzonspor'da olmanın kendisine büyük mutluluk ve zevk verdiğini söyledi.

Benkovic, kulübün harika bir tarihi ve inanılmaz taraftarları bulunduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla burada olmak da benim için büyük bir zevk. Geldiğim ilk günden itibaren bütün arkadaşlarımın ve herkesin beni olabilecek en iyi seviyede karşıladığını, kendilerinden biriymiş gibi hissettirdiklerini söyleyebilirim. Benim hayattaki ve buradaki amaçlarımdan bir tanesi bu macerada, bu adımda çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak." diye konuştu.

Sezonun her maçında hazır olabilmeyi amaçladığını aktaran Benkovic, transfer sürecinin de çok hızlı bir süreçte geliştiğini, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile görüşmesinin bordo-mavili kulübü tercih etmesindeki önemli nedenlerden biri olduğunu belirtti.

Benkovic, Bjelica ile projeler ve takımla ilgili hedefler hakkında görüştüklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Zaten Trabzonspor gibi bir takımdan telefon alıyorsanız, oradan sizi istediklerini söylüyorlarsa eğer iki kez düşünmezsiniz. Ne kadar büyük bir takım olduğunun, nasıl bir geçmişe sahip olduğunun ben de bilincindeyim takımın. Dolayısıyla böyle bir takımdan teklif aldığınızda ve hocamızla yaptığımız görüşmelerde de hem bu seneki projelerinden, yapmak istediklerinden bahsettikten sonra çok hızlı gelişen bir süreç oldu benim adıma da. Toplamda aslında düşünürseniz 3 günlük bir süreç ve çok hızlı gelişti."

Bjelica'nın antrenmanlarda oyun tarzı konusunda sürekli yönlendirmelerde bulunduğuna dikkati çeken Benkovic, "Hocamız her idmanda 'Bu şekilde yapmalıyız, bu şekilde oynayacağız.' diyerek bizi yönlendiriyor. Bizden nasıl bir futbol beklediğini, bu şekilde saha içerisinde anlatıyor. Hocamızın karar vereceği bir konu ama kariyerim boyunca genelde dörtlü ve üçlüde oynadım. Geri dörtlüde oynadığımda sağ ayaklı bir oyuncu olmama rağmen birçok maçımı sol tarafta da oynadım. Dolayısıyla bunu da yapabiliyorum. Hocamız beni nerede değerlendirmek ya da nerede görmek isterse o şekilde yardımcı olabilirim." şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ADAPTE OLABİLMEK"

Türkiye'de Süper Lig'i daha önceden de takip ettiğini aktaran Benkovic, statlardaki atmosferi bildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye liginde daha önce oynayan arkadaşlarımla sürekli iletişimdeydik zaten. Hem onları takip ederek hem de diğer maçları, stadyumdaki atmosferleri takip ediyordum. Fiziki bir lig olduğunu biliyorum. Fiziksel gücün öne çıktığı, zorlu bir lig olduğunun farkındayım ben de. Bir oyuncu olarak bütün oyuncu arkadaşlarım gibi en önemli şeyin adapte olabilmek olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da sıkıntı yaşayacak bir oyuncu değilim, kolay adapte olabileceğime inanıyorum. Bizim için sezon hedeflerimiz arasında belki de en önemli şeylerden bir tanesi hem fiziki hem mental hem de taktik açıdan sezona girebilmek. Bu bizim için çok önemli."

Saha içerisinde takım arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kurmaya gayret ettiğini dile getiren Benkovic, "Saha içerisinde belki de alacakları kararları daha kolaylaştırmaya ve onların işini daha kolay yapmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi seven biriyim. Her gün idmanda çok üst oyuncularla bu mücadelelere girerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben de bunları seven, ikili mücadelelerden korkmayan, söylediğim gibi topları ters yöne göndererek oyunun yönünü değiştirmeyi seven bir oyuncu olarak ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Benkovic, takımdaki diğer Hırvat oyuncuların bulunmasının kendisi için avantaj olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü burada aynı dili kullandığımız oyuncu arkadaşlarımız var, onlarla iletişimimiz bu sayede daha kolay olabiliyor. Hocamızla yaptığımız görüşmelerde aynı dili konuşuyor olmanın, aynı dili biliyor olmanın da etkisi tabii ki yadsınamaz derecede önemli. Dolayısıyla hocanızın sizden beklentilerini, istediklerini daha rahat anlayabiliyorsunuz. İletişim ve dil tabii ki adaptasyon sürecine yardımcı oldu benim için." diye konuştu.

"YARIŞMACI BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor'un, Süper Lig'de 2021-2022 yılındaki şampiyonluk sürecini takip ettiğine de değinen Hırvat stoper, şunları söyledi:

"Trabzonspor'un şampiyonluğu sürecindeki kutlamaları gördüm. Şehirde neler olduğunu biliyorum. Gerçekten izlediğimde ben de etkilenmiştim. Kutlamaların nasıl olduğunu videolardan görme fırsatı buldum. Bu seneki hedeflerle alakalı olarak hocamızla yaptığımız konuşmalarda şunu söylemiş, şunu düşünmüştük. Yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Rakiplerimiz bizimle oynadıklarında zor bir takımla karşılaşsınlar, bize karşı oynanması zor bir takım olalım istiyoruz ve her seferinde her maçla birlikte her gün daha iyiye giden, iyi yolunda adım atan bir takım olmak istiyoruz. Biz de oyuncular olarak sahaya çıktığımızda belki de bizden beklenen bir numaralı şey, ilk önce vermemiz gereken şey taraftarlarımızın o muhteşem desteğine yanıt olarak sahada elimizden gelenin en iyisini vermek."

Benkovic, İngiltere'ye transferi sonrasında yaşadığı sakatlığın kendisini futbolda geride bıraktığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakatlıklar her oyuncuyu etkiliyor. Geri dönüş anında sizin belki de o ana kadar taşıdığınız formayı başka bir oyuncu alabiliyor. Dolayısıyla çok kolay bir durum değil. Ama futbol adına bu durumun özellikle benim geleceğim adına bende yarattığı şu duygu oldu, başarıya olan açlık seviyesinin artması. Daha sonra yine bir Alman takımında oynadım. O sürede yine kendimi bulabilme fırsatı buldum. Şu an Türkiye'de ve Trabzonspor'dayım. Yine o ilk çıktığım seneye dönmek, kendimin en iyi versiyonunu gösterebilmek, elimden gelenin en iyisini yapabilmek adına burayı ben de tabii ki bir şans olarak görüyorum.

Soyunma odasına baktığımda gördüğüm şey başarıya olan açlık oluyor. Buradaki oyuncuların tamamının başarıya aç olduğunu, onu kazanmak uğruna mücadele vereceklerini görüyorsunuz. Ben de hem Türkiye'yi hem Trabzonspor'u yine o seviyelere dönebilmek adına bir şans olarak görüyorum. Tabii ki burada önemli olan sağlıklı kalabilmek. Sakatlık yaşamadan devam edebilmek. Ama bu durum oluştuğunda burası da benim için önemli bir şans olacak."