Filenin Sultanları yarı finalde! 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat oyunlarında Filenin Sultanları bir başarıya daha imza attı. A Milli kadın voleybol takımımız, Vargas ve Ebrar'ın liderliğinde zorlu rakibi Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Bu kapsamda sporseverler yarı final maçının tarihini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazandı ve yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman? İşte, detaylar...
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TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
6 Ağustos Salı (bugün) oynanacak İtalya- Sirbistan maçının kazananı ay yıldızlıların rakibini belirleyecek.
A Milli Kadın voleybol takımımızın yarı final mücadelesi ise 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
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TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanlarının 8 Ağustos'ta oynayacağı yarı final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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TÜRKİYE- ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI DETAYLARI
İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi.
Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.
4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Karar setinde kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı durumu 3-2'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı.