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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları yarı finalde! 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Filenin Sultanları yarı finalde! 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat oyunlarında Filenin Sultanları bir başarıya daha imza attı. A Milli kadın voleybol takımımız, Vargas ve Ebrar'ın liderliğinde zorlu rakibi Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Bu kapsamda sporseverler yarı final maçının tarihini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:01
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazandı ve yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

          6 Ağustos Salı (bugün) oynanacak İtalya- Sirbistan maçının kazananı ay yıldızlıların rakibini belirleyecek.

          A Milli Kadın voleybol takımımızın yarı final mücadelesi ise 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Sultanlarının 8 Ağustos'ta oynayacağı yarı final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE- ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI DETAYLARI

          İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi.

          Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

          4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

          Karar setinde kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı durumu 3-2'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı.

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