Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu!

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez ev sahibi olarak mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabı fikstürü açıklandı.

Şampiyonada A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Türkiye, 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin maç programı şöyle: 21 Ağustos: 19.00 Türkiye-Letonya 23 Ağustos: 19.00 Slovenya-Türkiye 24 Ağustos: 19.00 Türkiye-Macaristan 26 Ağustos: 19.00 Almanya-Türkiye 28 Ağustos: 19.00 Türkiye-Polonya