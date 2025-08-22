Filenin Sultanları ilk sınavına çıkıyor! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, üst üste 6'ncı kez bu turnuvada mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - İspanya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler.
- 1
Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk sınavına çıkıyor. E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında İspanya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - İspanya voleybol maçı canlı yayın kanalı ve Filenin Sultanları maç takvimi.
- 2
TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İspanya voleybol maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak.
- 3
TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
MİLLİLER ÜST ÜSTE 6. KEZ BOY GÖSTERECEK
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.
- 5
TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Filenin Sultanları'nın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
- 6
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI
23 Ağustos Cumartesi
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos Pazartesi
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos Çarşamba
12.00 Türkiye-Kanada
-
- 7
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
- 8
DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile üç maça çıkacak.
Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek.
Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.