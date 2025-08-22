Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk sınavına çıkıyor. E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında İspanya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye - İspanya voleybol maçı canlı yayın kanalı ve Filenin Sultanları maç takvimi.