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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları kaldığı yerden! Voleybolda Türkiye, İsveç'i devirdi - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları kaldığı yerden! Voleybolda Türkiye, İsveç'i devirdi

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi. Melissa Vargas mücadelede rekor kırdı! İşte mücadelenin detayları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:16
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.

        • 2

          Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.

        • 3

          HEDEF YİNE MADALYA!

          ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i yenerek altın madalya kazanan "Filenin Sultanları", Türkiye'yi voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında ilk basamağa taşımayı başardı.

        • 4

          Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

        • 5

          Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkacak.

        • 6

          "Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

        • 7

          SANTARELLI İKİDE İKİ YAPABİLİR!

          A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

        • 8

          Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

        • 9

          Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli'nin yönetiminde katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

        • 10

          Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'nda ise daha önce kürsü göremeyen İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda da kariyerine altınla yazılmış yeni bir başarı eklemeye çalışacak.

        • 11

          Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

        • 12

          Salon: Castello

          Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)

        • 13

          Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın) ​​

          İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)

        • 14

          Setler: 25-22, 25-18, 25-13

          Süre: 76 dakika (32, 24, 20)

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