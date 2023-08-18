Filenin Sultanları kaldığı yerden! Voleybolda Türkiye, İsveç'i devirdi

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'nda ise daha önce kürsü göremeyen İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda da kariyerine altınla yazılmış yeni bir başarı eklemeye çalışacak.