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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, İtalya galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, İtalya galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:12
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

        • 2

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

        • 3

          Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

        • 4

          Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

        • 5

          ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET

          Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.

        • 6

          FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.

        • 7

          Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

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          TARİHİ ZAFER SONRASINDA BÜYÜK SEVİNÇ

          Sultanlar, tarihi zaferin hemen ardından büyük sevinç yaşadı.

        • 9

          Mücadelede iki kez geriye düşen ve muhteşem geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, maçın ardından zaferi coşkuyla kutladı.

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          İşte tarihi anın görüntüleri...

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