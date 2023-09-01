Filenin Sultanları, İtalya galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.
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Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.
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Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
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ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET
Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.
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FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.
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Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.
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TARİHİ ZAFER SONRASINDA BÜYÜK SEVİNÇ
Sultanlar, tarihi zaferin hemen ardından büyük sevinç yaşadı.
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Mücadelede iki kez geriye düşen ve muhteşem geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, maçın ardından zaferi coşkuyla kutladı.
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İşte tarihi anın görüntüleri...
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