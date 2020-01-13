Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı

13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu! Avrupa ikinciliğinin ardından Hollanda’da düzenlenen elemelerde de tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, 2012’nin ardından tarihinde 2. kez olimpiyat oyunlarına katılma hakkını elde etti.
Omnisport Salonu’nda oynanan mücadelede taraftarının büyük desteğiyle olimpiyat biletini elde eden Millilerimizde; Hande Baladın 18, Eda Erdem Dündar 14 ve Zehra Güneş 11 sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldular.
RAKİPLERİMİZ KİMLER?
Olimpiyatlardaki rakiplerimiz arasında yerini garantileyen ev sahibi Japonya, Güney Kore, Sırbistan, Kenya ve Arjantin bulunuyor.
TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN
Milli takımımızın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Muhteşem bir başarıya imza attık" dedi. İtalyan çalıştırıcı takımına övgüler yağdırırken şunları söyledi:
"Çok mutluyum. Önceki gün çok zorlu bir maç oynadık ama tekrar takımım bu enerjiyi nasıl buldu şaşkınım. Ben genç bir grup. Adım adım geliştik ve büyüdük. Muhteşem bir deneyim olacak. Bütün Türkiye halkına bu bileti armağan ediyorum. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Türk halkı adına çok mutluyum"
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