Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı

"Çok mutluyum. Önceki gün çok zorlu bir maç oynadık ama tekrar takımım bu enerjiyi nasıl buldu şaşkınım. Ben genç bir grup. Adım adım geliştik ve büyüdük. Muhteşem bir deneyim olacak. Bütün Türkiye halkına bu bileti armağan ediyorum. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Türk halkı adına çok mutluyum"