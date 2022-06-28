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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir´in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları C Grubu´ndaki üçüncü ve son maçında İspanya´yı 3-1 mağlup etti ve 3´te 3 yaparak namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi. Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu

28.06.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları’nda çeyrek finalde
AA

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İspanya ile karşılaştı.

Rakibini 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, C Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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