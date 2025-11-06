Filenin Sultanları, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'a set vermedi!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda karşılaştığı İran'ı 3-0 mağlup etti
Giriş: 06.11.2025 - 17:26 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:26
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci maçında İran'ı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan maçı 25-19, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlardaki üçüncü maçında 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.
