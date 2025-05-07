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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?

        Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu!

        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden sahne alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda bir kez daha parkede olacak. Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan ve dünya voleyboluna damga vuran Filenin Sultanları, Çin, Hollanda ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda unvanını koruma hedefiyle mücadele edecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 01:00 Güncelleme: 07.05.2025 - 01:00
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        • 1

          Filenin Sultanları yeniden sahnede! Türk voleybolunun gururu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde zafer yolculuğuna çıkıyor. Geçtiğimiz yıl kazandıkları şampiyonlukla hafızalara kazınan milliler, bu sezon da milyonların desteğini arkasına alarak yeni bir zafer hikayesi yazmak istiyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU

          A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

          1.Hafta (Pekin, Çin)

          Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

          2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

          Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

          3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

          Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

        • 3

          TAKVİM BELİRLENDİ

          Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;

          İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,

          İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,

          Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

          1.Hafta (Pekin, Çin)

          4 Haziran

          07.30 Fransa-Türkiye

          6 Haziran

          14.30 Türkiye-Tayland

          7 Haziran

          11.00 Türkiye-Polonya

          8 Haziran

          14.30 Çin-Türkiye

        • 5

          2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

          18 Haziran

          19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

          19 Haziran

          19.30 Kanada-Türkiye

          21 Haziran

          19.30 Güney Kore-Türkiye

          22 Haziran

          19.30 Türkiye-Brezilya

          3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

          9 Temmuz

          21.30 Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz

          21.30 Çekya-Türkiye

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye

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