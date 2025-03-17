Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4 Haziran'dan itibaren VNL Milletler Ligi'nde mücadele etmeye başlayacak ve her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Dünya Şampiyonası ise 22 Ağustos'ta voleybol tutkunlarına kapılarını aralayacak. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı...
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ve VNL Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Dünya Şampiyonası'nda E grubunda yer alan Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nde ise Filenin Sultanları, finallere kalabilmek için 3 hafta boyunca kıyasıya bir yarış sergileyecek. Peki, Filenin Sultanları'nın maçları 2025'te ne zaman olacak?
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FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
2025 yılında Dünya Şampiyonası'na Tayland ev sahipliği yapacak. Şampiyona, 22 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de sona erecek. E grubunda yer alan Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın grup mücadeleleri Nakhon Ratchasima'da, final karşılaşmaları ise Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Grup aşaması sonrasında, ilk iki sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmiş olacak.
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Maç programı şu şekilde:
23 Ağustos:
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos:
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos:
12.00 Türkiye-Kanada
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