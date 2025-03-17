Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ve VNL Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Dünya Şampiyonası'nda E grubunda yer alan Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nde ise Filenin Sultanları, finallere kalabilmek için 3 hafta boyunca kıyasıya bir yarış sergileyecek. Peki, Filenin Sultanları'nın maçları 2025'te ne zaman olacak?