Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyetiyle birlikte olimpiyatlara katılmayı garantiledi!

"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

Altıncı maçta ev sahibi Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, 1-0 geriye düşse de maçı 3-1 kazanmayı başardı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.