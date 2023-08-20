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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milliler ilk maçında İsveç'i de aynı skorla mağlup etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 22:44
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

          Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", yarın TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

        • 2

          Salon: Castello

          Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)

          Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)

          Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)

          Setler: 25-13, 25-13, 25-13

          Süre: 63 dakika (19, 22, 22)

        • 3

          Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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