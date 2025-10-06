Habertürk
        Filede Cumhuriyet Kupası, 9 Ekim'de başlıyor - Voleybol Haberleri

        Filede Cumhuriyet Kupası, 9 Ekim'de başlıyor

        TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alan Fenerbahçe Medicana, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart'ın katılımıyla 9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:23
        Filede Cumhuriyet Kupası, 9 Ekim'de başlıyor!
        TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası heyecanı, 9-10 Ekim tarihlerinde yapacak.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, TSYD'nin medya sponsorluğunu üstlendiği ve Cumhuriyet'in 102'nci yaşı onuruna düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'nin önemli voleybol kulüplerinin Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

        Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak organizasyonda ilk gün kazanan takımların ikinci gün finalde karşılaşacağı, kaybeden ekiplerin ise üçüncülük maçında mücadele edeceği vurgulandı.

        Organizasyon kapsamında oynanacak 3-4 ve final maçlarının TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacağı belirtilerek, "Ankara'daki voleybol şölenini izlemek isteyen sporseverler, 'biletinial' uygulamasından biletini alabilecek. 100 liradan satışa çıkan biletler gün içerisindeki iki maçı da kapsayacak." denildi.

        Turnuvanın programı şu şekilde:

        9 Ekim Perşembe:

        16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart

        18.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto

        10 Ekim Cuma:

        14.00 Üçüncülük-Dördüncülük maçı

        16.30 Final

