Figen'in feci ölümüne soruşturma!

Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Figen'in ölümü: Soruşturma başlatıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren 3 çocuk annesi Figen Çoban hayatını kaybetti. Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) araştırması sürüyor
Muğla'da, üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Figen Çoban'ın (40) ölümü araştırılıyor.
Olay, 21 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban (43), yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulundu.
ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP, KENDİNİ ATEŞE VERDİ
İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
EŞİ VE KAYINBİRADERİ GÖZALTIN ALINDI
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
JASAT EKİBİNİN ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR
Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Figen Çoban'ın cesedi 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
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