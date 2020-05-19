FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.

Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.