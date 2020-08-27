FIFA'nın anketini Fenerbahçe kazandı

FIFA'nın Fenerbahçe-Galatasaray anketinde en çok oyu sarı-lacivertliler aldı

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin başlattığı ankette en çok oyu sarı-lacivertliler aldı.

FIFA'nın Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını kastederek "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sorduğu ankette, 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

Sarı-kırmızılılar yüzde 42,7 oy alırken, Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak anketi önde bitirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Twitter'da FIFA'nın anket sonucunu alıntılayarak "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız" ifadelerini kullandı.