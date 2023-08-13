Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Basketbol Milli Takım FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası: Türkiye: 104 - Bulgaristan: 66 - Basketbol Haberleri

        FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası: Türkiye: 104 - Bulgaristan: 66

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında Bulgaristan'ı 104-66'lık skorla mağlup ederek, 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam garantiledi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk periyodu 28-13, devreye de 52-22’lik skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 81-48 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçtan da 104-66'lık skorla galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Milli takım bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

        Maçın en skoreri 20 sayı ile Bulgaristan Aleks Simeonov olurken, millilerde ise Furkan Korkmaz 14 sayı ile mücadele etti.

        Milliler, C Grubu 3. ve son maçında salı günü saat 20.00’de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

        Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF yöneticileri takip etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ademir Zurapovic, Marius Ciulin, Ivor Matejek

        Türkiye: Şehmus Hazer 11, Yiğitcan Saybir 3, Sertaç Şanlı 11, Onuralp Bitim 9, Sadik Emir Kabaca 3, Okben Ulubey 10, Berk Uğurlu 4, Furkan Korkmaz 14, Alperen Şengün 13, Ercan Osmani 7, Kenan Sipahi 8, Ömer Yurtseven 11

        Başantrenör: Ergin Ataman

        Bulgaristan: Deyan Karamfilov 6, Martin Yordanov, Pavlin Ivanov 7, Aleks Simeonov 20, Konstantin Kostadinov 2, Emil Stoilov 4, Andrey Ivanov 6, Aleksandar Ivanov Stoimenov 3, Ivan Alipiev 18

        Başantrenör: Rosen Tsvetkov Barchovski

        1.Periyot: 28-13 (Türkiye lehine)

        Devre: 52-22 (Türkiye lehine)

        3.Periyot: 81-48 (Türkiye lehine)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        3 gol 1 kırmızı var!
        3 gol 1 kırmızı var!
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Habertürk Anasayfa