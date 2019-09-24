24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'nın ikinci en yüksek mahkemesi, İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubunun aldığı vergi iadelerini geri ödemesine hükmetti.
Çokuluslu şirketlere tanınan vergi indirimlerinin yasallığının soruşturan mahkeme, FCA'nın Lüksemburg'a 30 milyon euroluk bir ödeme yapmasına karar verdi.
Mahkemenin verdiği karar, Avrupa Komisyonu'nun 2015 yılındaki açıklamasını destekler nitelikte olması bakımından dikkat çekiyor.
Öyle ki, Avrupa Komisyonu 4 yıl önceki kararında FCA ve Starbucks'ın kendi iştirakleri arasında sattığı ürünlerin fiyatlarını pazarın altında gösterdiğini ve böylece ödedikleri vergileri düşürdüklerini kaydetmişti.
DİĞER ŞİRKETLER DE MERCEK ALTINDA
Çokuluslu şirketler olan FCA ile Starbucks'ın davasında, Apple'ın İrlanda ve Amazon'un Luksemburg anlaşmalarını da soruşturan isim olan Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager'in raporu dikkate alındı.
Lüksemburg, Holland ve İrlanda ekonomileri çokuluslu şirketlerin doğrudan etkilediği ülkeler arasında yer alıyor.
Edinilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu hali hazırda Nike'ın Hollanda ile anlaşması ile Huhtamaki Oyi'nin Lüksemburg anlaşmalarını mercek altına almış durumda.
Avrupa Birliği, uzun zamandır birlik ülkeleri içinde vergilendirme mevzuatını birbirine uyumlu hale getirmeye çalışıyor.
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