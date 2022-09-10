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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Feyza Civelek, yeni sezonda ekranlara gelecek olan 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide 'Nilay' karakterini canlandıracağını ifade etti.

Yeni rolü için uzun zamandır çalıştığını söyleyen Feyza Civelek, "Her role girebilirim ama kötü karakteri oynamayı seviyorum. 'Nilay' da sinsi ve ortalığı karıştıracak bir karakter olacak" dedi.