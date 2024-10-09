Feyza Civelek; "Evlilik yok. Çünkü taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" diyerek güldü.