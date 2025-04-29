Feyza Civelek, 30'uncu yaşını dansla kutladı
Feyza Civelek, yaş gününü 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşları; Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Rahimcan Kapkap'ın katılımıyla kutladı. Civelek, Kılıç ile dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı
Giriş: 29.04.2025 - 08:16 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:16
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, 30 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayan Civelek’i, dizideki rol arkadaşları; Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Rahimcan Kapkap yalnız bırakmadı.
Doğum gününü çeşitli paylaşımlarla kutlayan Feyza Civelek, Barış Kılıç ile dans ettiği anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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