Oyuncu, "Kilolu insanlar da fettan rolü oynayabilir ama Türkiye şartlarında ona göre bir rol yazılır. Yurtdışıyla bizim kültürümüz çok farklı. Mesela Adele dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de görsellik çok önemli, sektördeki kişilerin göze de hitap etmesi lazım. Bence insanlar zayıf olmayı tercih eder" dedi.



