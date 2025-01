Feyyaz Uçar: Her zaman Beşiktaş'ın yanındayım

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Hüseyin Yücel'in başkanlığı döneminde yönetim kurulunda yer alan Feyyaz Uçar, 29 Aralık'taki seçimin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan seçilen Serdal Adalı'yı tebrik eden Uçar, "Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ederim. Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Feyyaz Uçar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca, zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir, ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi, Beşiktaş'ın yanındayım. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."