Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel
Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifinde bulunan ve "Evet" yanıtını alan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisiyle tatilinden kesitleri yayımladı; "Her şey seninle güzel"
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Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifinde bulunmuştu.
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Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzatmıştı.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğulmuş ve sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti.
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EVLİLİK TARİHİ BELLİ DEĞİL
Evlilik tarihleri henüz belli olmayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan romantik tatil paylaşımları geldi.
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Çift, birlikte tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"
Feyyaz Şerifoğlu, nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Dinçkol'a "Her şey seninle güzel" sözleriyle seslendi. Dinçkol da Şerifoğlu ile olduğu karelerini aynı sözlerle yayımladı.
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