Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel

"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"

Feyyaz Şerifoğlu, nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Dinçkol'a "Her şey seninle güzel" sözleriyle seslendi. Dinçkol da Şerifoğlu ile olduğu karelerini aynı sözlerle yayımladı.