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        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel - Magazin haberleri

        Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel

        Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifinde bulunan ve "Evet" yanıtını alan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisiyle tatilinden kesitleri yayımladı; "Her şey seninle güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 07:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 07:44
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          Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifinde bulunmuştu.

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          Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzatmıştı.

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          GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

          Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğulmuş ve sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti.

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          EVLİLİK TARİHİ BELLİ DEĞİL

          Evlilik tarihleri henüz belli olmayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan romantik tatil paylaşımları geldi.

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          Çift, birlikte tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          "HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"

          Feyyaz Şerifoğlu, nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Dinçkol'a "Her şey seninle güzel" sözleriyle seslendi. Dinçkol da Şerifoğlu ile olduğu karelerini aynı sözlerle yayımladı.

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