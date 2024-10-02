FETTAH HİPERSONİK FÜZESİ NEDİR?

Arapça'da "galip" anlamına gelen "Fettah" füzelerinin ismi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından adlandırıldı.

İran, Kasım 2022'de düzenlenen bir etkinlikte hipersonik füzenin geliştirildiğini duyurmuştu. Bu, İran füze teknolojisi için büyük bir sıçraması olarak kabul edildi.