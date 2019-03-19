19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ’nün mahrem yapılanmadaki üyelerinin ankesörlü-kontörlü telefonlar üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemin Özellikle TSK’daki mahrem imamlar tarafından sıkça kullanıldığı anlaşıldı.
4 BİN TELEFON
Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485’inin İstanbul’da, 477’sinin ise Ankara’da olduğu belirlendi.
2010-2018 TARİHLERİ BAZ ALINDI
Söz konusu ankesörlü telefonların 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2018 yılları arasındaki HTS kayıtları analiz edildi. Bu şekilde muhtemel şüpheli asker listesine ulaşıldı. Ve Tüm Türkiye’de operasyon düğmesine basıldı.
8 ÖNEMLİ KRİTER
Ankesör telefondan yapılan bir aramanın FETÖ araması olup olmadığını belirlemek için, dört asıl dört de destekleyici kritere bakılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışmaları neticesinde belirlenen kriterler özetle şöyle:
- 5 ve üzeri araması bulunanlar şüpheli olarak değerlendiriliyor.
- Kontörlü veya ankesörlü hattan belirli zaman aralıklarından asker araması yapılmışsa, yapılan aramanın FETÖ araması olduğu kabul ediliyor.
- 25 saniye ile 50 saniye arasındaki aramalar şüpheli olarak inceleniyor.
- Örgütün, mahrem imamlara askerler aranırken farklı farklı büfelerden aranması talimatı verdiği tespit edildi. Bu nedenle, farklı farklı büfelerden arananlar şüpheli olarak kabul ediliyor.
- Ankesörden aynı kuvvet komutanlıklarından aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa, yapılan arama bir FETÖ araması olarak değerlendiriliyor.
- Mahrem imamların bağlı örgüt mensuplarını aradıktan sonra hedef saptırmak için mutlaka bir bankanın müşteri hizmetleri gibi bir arama yaptığı belirlendi.
756 OPERASYON YAPILDI
Peki bu devasa ve bir o kadar da FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe vuran bu soruşturmalarının bilançosu ne oldu? Şubat ayı verilerine göre; ülke genelinde 756 ankesör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 11 bin 590 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 10 bin 775’i gözaltına alındı. Operasyon rakamları şöyle:
Adli işlem yapılanların sayısı: 11 bin 590
Gözaltına alınan şüpheli sayısı: 10 bin 775
Tutuklu sayısı:
Denetimli serbestlik / serbest: 6 bin 575
Firari şüpheli: 815
İTİRAFÇILARIN ORANI YÜZDE 44’E ULAŞTI
Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 bin 793 etkin pişmanlıktan yararlanarak, itirafçı oldu. Bu toplam oran şüpheli sayısının yüzde 44’üne denk geliyor. Öte yandan, ülke genelinde söz konusu operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.
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