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Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında bir operasyon yürütüldü.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, bu kapsamda Kale ilçesinde ikamet eden ve 2008-2012 yılları arasında FETÖ terör örgütüne ait yurtlarda ‘öğrenci abiliği’ yapan bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli, adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir 7.65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçiren şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.