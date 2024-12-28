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        Haberler Gündem Güncel FETÖ'ye Kıskaç Operasyonu! 93 gözaltı var | Son dakika haberleri

        FETÖ'ye Kıskaç Operasyonu! 93 gözaltı var

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:33
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        FETÖ'ye Kıskaç Operasyonu! 93 gözaltı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları koordinasyonunda, 27 ilde son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında; 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        DHA'nın haberine göre Yerlikaya, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini de belirtti.

        "HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK"

        Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün 'Güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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