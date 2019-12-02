02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan muvazzaf asker ve örgütün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ'nün TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları neticesinde gözaltına alınan 45 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, 3'ü de delil durumu nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı. Bir kadın şüphelinin ise küçük çocuğu olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık, diğer 33 şüpheliyi ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 25 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, 5 şüphelinin mahkeme huzurunda etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle, 3 şüphelinin ise delil durumu neticesinden adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
17 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ'nün TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları kapsamında, 2'si sivil imam 54 şüpheli hakkında 26 Kasım'da gözaltı kararı vermiş, talimatını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 17 ilde operasyon başlatmıştı.
Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin meslekten ihraç binbaşı, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç),4'ünün meslekten ihraç teğmen, 30'unun astsubay (25 muvazzaf, 3 ihraç, 2 emekli),4'ünün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 31 muvazzaf asker bulunuyor. 17 şüpheli ise daha önce çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.
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