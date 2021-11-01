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Habertürk'ten Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve 1’i Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasında FETÖ silahlı terör örgütün adına jandarma personeline kumpas kurarak davaya dahil edilmelerine ve yaklaşık 4 yıl tutuklanmalarına neden olan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Özgür Birdal ise mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti, duruşmada ilk olarak müşteki Ruhi Abat’ı dinledi. Abat, sanıkların ifadelerini incelediğini ve örgüt içerisinde katı bir emir komuta zinciri olduğunu ifade ederek, “Zirve Yayınevi cinayetleri, 15 Temmuz’un bir fizibilite çalışmasıydı. Kumpas iddianamesinde sanıkların bu hususta değerlendirilmesini talep ediyorum” dedi.

Duruşmada daha sonra savcı, mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Duruşma savcısı; tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Badak, Özgür Birdal ve Adanan Dinçer’in ‘İftira’ ve ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, tutuklu sanık İlker Çınar’ın ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme Heyeti, iddia makamının mütalaasının ardından sanıkların taleplerini dinledi. Tutuksuz sanık Özgür Birdal ve Mehmet Ali Badak, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi.

Tutuksuz sanık Adnan Dinçer ise mütalaayı kabul etmediğini ifade ederek, “Zirve Yayınevi cinayetleriyle ilgili kimseye bilgi ve belge vermedim” beyanında bulundu.

Tutuklu sanık İlker Çınar da “Ben cinayetlerin arkasındaki yapıyı deşifre etmiş bir kişiyim. Türkiye’yi karıştırıp, komplo yapacaklarını ilk duyuran bendim. Ben, deşifre ettiğim yapı tarafından esir alındım. FETÖ’yle iş birliği yapmadım. Beni baştan beri kullandılar. Biz mağdur edildik” iddialarında bulunarak, tahliyesini istedi.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, sanık İlker Çınar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme, sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk, Nihat Keskin, Suat Yiğit, Rıdvan Akovalı ve Nihat Özçelik’in dosyalarını ayırırken, firari sanık Deniz Civelek hakkında ise yakalama kararı vermişti.

5 SANIĞA 3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 39 YIL 9’AR HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Malatya'daki Zirve Yayınevinde çalışan biri Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin 5 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 39 yıl 9'ar ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

ZİRVE YAYINEVİ CİNAYETLERİNDE FETÖ KUMPASI

Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasına dahil edilerek 4’er yıl cezaevinde kalan, yargılama sonucunda beraat eden emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Malatya eski İl Jandarma Komutanı emekli Kurmay Albay Mehmet Ülger, dönemin Malatya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat, dönemin İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubaylar Abdullah Atılgan ve Murat Göktürk, uzman çavuşlar Mehmet Çolak, Adil Akçay ve Adem Gedik ile sivil Levent Kağan Türk’ün FETÖ’nün kurduğu kumpas ile davaya dahil edikleri ortaya çıktı.

İDDİANAME

İddianamede, ‘İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma. Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme’ suçlarından cezalandırılmaları istenen FETÖ mensuplarının, Zirve Yayınevine ilişkin suçu işlemediklerini bildikleri halde Zirve Yayınevi cinayetine azmettirdiklerine dair sahte ihbar mektupları yazdırılmak suretiyle askerler hakkında soruşturma ve kovuşturma yaptırılmasını sağladıkları, örgütün yazmış olduğu ihbar mektuplarını doğrulamak amacıyla da gizli tanık yaptırdıkları İlker Çınar’a asılsız ve doğru olmayan beyanda bulundurduklarına yer verildi.