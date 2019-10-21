43 şüpheli tespit edildi

21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün TSK'ye kendi mensuplarını sızdırdığına ilişkin yeni bir metodu daha açığa çıkarıldı.
İtirafçı askeri şahsın ifadesinde göre, ''2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını, sistematik belirlenen aday numaralardan terör örgütü mensubu adaylarını örgüt mensubu komisyon üyelerinin tanıdığını, bunun da aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiğinin belirlenmesi yoluyla olduğunu'' söyledi.
43 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Kendisine, örgütsel "kod sistematiğini" örgütte kendisinden sorumlu sözde sivil imamın verdiğini, mülakata giren terör örgütü mensubu adaylara yüksek, diğerlerine düşük not verilerek örgüt mensuplarının askeri okullara sızmalarının sağlandığını anlatan itirafçı asker şüpheli, 2013 yılında mülakata girenlere ilişkin örgütsel kod sistematiğinin verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12. olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğunu belirtti.
Bu ifade doğrultusunda harekete geçen savcılık, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Kriptoloji uzmanlarına bilirkişi raporu hazırlattı.
Söz konusu raporda, aday numaralarının 2. ve 3. basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin toplanmasıyla elde edilen değerin rastgele dağıtılmadığının hipotez testiyle tespit edildiği belirtilerek, ''2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranın yüzde 97,70 olduğu, sonuç olarak 2013 yılında belirtilen oranda terör örgütü mensubunun Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna sızdırıldığı tespit edilmiştir'' denildi.
Savcılık tarafından, soruşturma kapsamında 2013 yılı mülakat komisyonunda görev alan, kendilerinden sorumlu sivil sözde imamların talimatıyla örgüt mensubu adayların askeri okullara sızmalarını sağlayan, haklarında örgüt mensubu oldukları yönünde itirafçı beyanı olan ve tamamı meslekten ihraç edilen/emekli 7'si albay, 9'u yarbay, 9'u binbaşı, 13'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 43 askeri personel hakkında ''terör örgütüne üye olmak'', ''kamu kurumu zararına dolandırıcılık'', ''başkalarına çıkar sağlamak amacıyla nüfuzunu kötüye kullanmak'' ve ''sahte belge düzenlemek'' suçlarından 18 Ekim'de gözaltı kararı verildi.
YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ DE KABUL ETTİ
Gözaltı kararını uygulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 20 kişi yakalanarak işlemleri yapıldı. Diğer şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.
Yakalanan eski 2 subayın etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak itirafçı oldukları belirtildi. Bu iki şüphelinin beyanlarına göre, söz konusu aday numaralarındaki kod sisteminin doğru olduğunu ve aday numarası uyan şahsıların örgüt mensubu olduklarını, örgüt mensubu olan şahısların başarılı sayılmasını, diğerlerinin ise elenmesi yönünde örgütten talimat geldiğini de itiraf ettikleri öğrenildi.
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