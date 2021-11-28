'Sadakat testi'ni geçen asker veya polis olmuş!

FETÖ'ye ait evlerde kalan ve örgüte bağlılığını çeşitli şekillerdeki sadakat testiyle kanıtlayan öğrencilerin, sözde mahrem abiler tarafından "asker veya polis olabilir" yönünde not edildiği belirlendi.
Gelecekte TSK ve emniyete yerleştirilecek örgüt elemanlarına uygulanan sadakat testlerinin, FETÖ'den emir almalarına ve şüphesiz itaat etmelerine alıştırmak amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu yıl gözaltına alınan, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde (KOM) etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren "örgüt abisi" E.K, sorumlu olduğu eve gelen sözde bölge talebe mesulünün öğrencilere askeri okul ve polis okullarına girmeleri yönünde konuşma yaptığını ve buralara "temiz insanlar"ın gelmesi gerektiğinden bahsettiğini söyledi.
İtirafçı E.K, gerçek ismini bilmediği "Enes" kod adlı mahrem abinin, grup abileriyle yaptığı toplantıda sorumlu oldukları öğrencileri test etmelerini istediğini dile getirerek, "Askeri okul veya polis okuluna gidecek öğrencilerin sadakatlerini test etmek amacıyla evde görünür bir yere yüklü bir miktarda para bırakılmasını ve bu paranın eksilip eksilmediğini kontrol ederek öğrencilerin ne kadar dürüst olduklarını, saçlarını üç numaraya kestirmelerini isteyerek yapıya ne kadar bağlı olduklarının test edilmesi yönünde talepte bulundu." ifadelerini kullandı.
Yine bu yıl yakalanan ve örgütün sözde bölge talebe mesulü olan F.B. de evde kalan öğrenciler için tutulan çetele kapsamında hangi öğrencinin ne tür görevlere getirileceğinin belirlendiğini, bunun da örgütün sözde eyalet talebe mesulüne bildirdiğini anlattı.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN VİDEOLARIYLA DA TESTE TABİ TUTMUŞLAR
Yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan FETÖ'nün "ev abileri"nden E.K. de askeri okullara giden öğrencilerden sorumlu olduğu dönemde mahrem imamın kendisine verdiği talimat doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Öğrencilerin okulda ders yönünden sıkıntılarının olup olmadıkları, ima ile namazlarını kılıp kılmadıkları konularında muhabbet edip yine üstüm konumundaki mahrem imamın verdiği talimatlar doğrultusunda Fetullah Gülen'in kitaplarını okumalarını ve videolarını izlemelerini sağladım. Bu esnada öğrencilerin durumlarını gözleyip hangisinin kaç sayfa kitap okuduğunu, kaç dakika dikkatli şekilde video izlediğini, hangisinin hangi derslerden sıkıntılarının olduğu hususlarında çetele tuttum. Bu çeteleyi kendisine karşı sorumlu olduğum 'doktor' konumundaki mahrem imamın düzenlediği istişare toplantısında kendisine verdim."
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