FETÖ'nün kritik ismiyle ilgili kritik detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada MİT tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu Orhan İnandı'nın örgüt adına yürüttüğü faaliyetler ve üst düzey örgüt mensuplarıyla ilişkileri ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunan İnandı'nın FETÖ'nün 2001'den bu yana sözde Kırgızistan sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Orhan İnandı, 2017'de ise örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin genel sorumlusu oldu.
FETÖ'NÜN KARARGÂHINI ZİYARET ETTİ
Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık FETÖ elebaşına ziyaretler gerçekleştirdiği belirtilen Orhan İnandı'nın, son olarak bu yılın mart ayında Pensilvanya'ya giderek talimat aldığı saptandı.
Orhan İnandı'nın, örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimlerle irtibat halinde olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan Orhan İnandı'nın, Pensilvanya'dan ByLock vasıtasıyla aldığı talimatlar doğrultusunda örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladığı ve aralarında Mustafa Özcan ile eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği belirlendi.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE BAĞLI FAALİYET GÖSTERDİ
Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içerisinde yer aldığı 1985-1995 yıllarında FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev alan Orhan İnandı'nın, ev sorumlusu, belletmen, müdür, eğitim danışmanı pozisyonlarında terör örgütüne hizmet ettiği, Bekir Ünal ve Sait Aksoy'a bağlı faaliyet gösterdiği, Ankara'da bulunduğu bu dönemde örgüt evlerindeki toplantılarda FETÖ'nün TSK imamı firari Adil Öksüz ile de bir araya geldiği tespit edildi.
İnandı'nın FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işlettiği, Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirtildi.
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