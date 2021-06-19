Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip, 5 yıldır aranan firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş'in izini buldu.

İhraç edilen Mustafa Memiş'in, 2016 yılından bu yana örgütün Ankara'daki 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlendi. Memiş'in, nadiren dışarı çıktığı, çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız geçtiği tespit edildi.

Aranma kaydı bulunan Memiş'in kullandığı araç, dün gece saatlerinde belirlenerek, takibe alındı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan Memiş, saklandığı 'gaybubet evi'ne doğru giderken, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu aracının önü kesilerek durdurup, yakalandı.

Gözaltına alınan Memiş'in, 2011-2014 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğu belirtildi. Memiş'in emniyetteki sorgusu sürüyor.