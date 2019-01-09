Duruşma savcısı mütalaasında, eski hakim hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Karagöz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık İlhan Karagöz'ün Balyoz davasında bilirkişi olarak görev yapan TÜBİTAK çalışanlarının yargılandığı davada hakimlik yaptığını belirtti.

SANIĞIN ESKİDEN YAZDIĞI KARARA YER VERİLDİ

Sanık İlhan Karagöz'ün duruşma tarihinden önce sanık ve müdahil avukatlarının haberi olmadan duruşma açarak karar yazdırdığı anlatılarak sanık Karagöz'ün bu kararında, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i peygamber soyundan gelen "mehdi" diye nitelendirdiği kaydedildi. Eski hakim Karagöz'ün darbe girişiminden 11 gün önce verdiği kararında, Risale-i Nur'dan örnekler verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hükümete karşı darbeye teşvik ettiği de vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Mütalaada, sanık İlhan Karagöz’ün "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi; "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarının ise "Anayasayı ihlal suçu kapsamında eridiği belirtilerek bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığı ifade edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığa mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.