Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Fethiye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada - Güncel haberler

        Fethiye’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüs aniden şerit değiştirince arkasından gelen otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:20 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Fethiye - Muğla Karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi.

        Tuğba C. idaresindeki minibüs, iddiaya göre aniden şerit değiştirince arkasından gelen Yaşar T. idaresindeki otomobile çarptı.

        Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Habertürk Anasayfa