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        Haberler Gündem Güncel Fethiye-Rodos seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor | Son dakika haberleri

        Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında 31 Mayıs'tan itibaren yaz sezonu boyunca deniz otobüsü seferleri düzenleneceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:44
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        Fethiye-Rodos seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler 31 Mayıs'ta başlayacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri A.Ş.'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak.

        Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak. Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Eylülde ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek.

        Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

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