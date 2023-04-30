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Fethiye'de eğitim atlayışında facia! Milli paraşütçü Orkut Baysal'dan ile İngiliz pilot çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal hayatını kaybetti. Feci kazada Baysal'ın yanındaki eğitim vermek için ikili atlayış yaptığı Andaç Ünsal ile diğer paraşüt pilotu İngiliz Thomas Aitken yaralandı

Giriş: 30.04.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla Fethiye'de iki paraşüt çarpışınca Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcusu Orkut Baysal hayatını kaybetti
DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu milli paraşütçü Orkut Baysal (39) hayatını kaybetti, yanındaki Andaç Ünsal (45) ile diğer paraşüt pilotu İngiliz Thomas Aitken (45) yaralandı.

Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, dün eğitim verdiği Andaç Ünsal ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken (45) de tekli atlayış gerçekleştirdi.

İNİŞE 20 METRE KALA ÇARPIŞTILAR

Orkut Baysal
Orkut Baysal

Ölüdeniz'in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen ikili uçuş yapan Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala tekli atlayış yapan Thomas Aitken'in paraşütüyle çarpıştı, birbirlerine dolandı.

OTELİN BİNASINA ÇARPIP, HAVUZ KENARINA DÜŞTÜ

Orkut Baysal
Orkut Baysal

Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Birlikte atlayış yaptığı Andaç Ünsal ile diğer paraşütteki İngiliz uyruklu Thomas Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralanan 2 paraşütçünün sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Hayatını kaybeden milli paraşütçü Baysal'ın cansız bedeni de Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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