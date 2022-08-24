Fethiye'de motosiklet devrildi, sürücü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Cafer Ünal'ın (44) kullandığı 48 L 4805 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Altı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, Ünal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünal'ın cenazesi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.