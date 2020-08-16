HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fethi Bayram kendisi gibi yönetmen olan Hazal Başlangıç ile dün akşam dünyaevine girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen nikahta çiftin şahitliğini Efgan Rende, Metin Günay, Didem Balçın ve Nazım Yiğit Günay yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN İKİ İNSANIN MUTLULUĞU"

Düğüne katılan isimlerden biri de oyuncu Didem Balçın'dı. Geçtiğimiz aylarda avukat Can Aydın ile evlenen Balçın, şu ifadeleri kullandı:

Düğünümüzü yurt dışında yapma planımız vardı olmadı. Sonra anladım ki en önemlisi iki insanın mutluluğu. Nerede evlendiğiniz, nasıl evlendiğinizin önemi yok. Pandemi sürecinde daha çok anladık. 37 yaşında iki insan evde olunca daha iyi anladık. Sohbet edeceğiniz, muhabbet edeceğiniz, hayatı paylaşabileceğiniz biriyle olmak çok önemli.