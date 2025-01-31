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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Festy Ebosele resmen Başakşehir'de! - Rams Başakşehir Haberleri

        Festy Ebosele resmen Başakşehir'de!

        Başakşehir, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:22
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        Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

        22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese'de de forma giydi.

        Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı.

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