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        Haberler Gündem Güncel Feshane'de "Kuzeydoğu Hindistan Festivali" | Son dakika haberleri

        "Kuzeydoğu Hindistan Festivali" cuma günü Feshane'de başlayacak

        Hindistan Başkonsolosluğu'nun hazırladığı, "19. Kuzeydoğu Hindistan Festivali", 6 Eylül'de Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, "Hindistan'ın bu bölgesi çok renkli, canlı ve biyoçeşitliliği çok fazla. Bu etkinliğimizde Hindistan'ı ayağınıza getirip bu büyüklüğü size göstermek istiyoruz. Böylece ilişkilerimiz de daha yakın hale gelecektir" dedi. Festival sorumlusu ve küratör Vikram Rai Medhi de festivalin uzun yıllardır devam ettiğine işaret ederek, "Bu yıl bu etkinliği İstanbul'da gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. Etkinliğimizde, tekstilin yanı sıra dans, müzik ve yetenek gösterileri de olacak" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:39
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        Feshane'de "Kuzeydoğu Hindistan Festivali"
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        Hindistan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, "19. Kuzeydoğu Hindistan Festivali", 6 Eylül'de Artİstanbul Feshane'de başlayacak.

        Hilton İstanbul Boshporus'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde Himalaya dağlarının eteklerinde 8 eyalet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "HİNDİSTAN BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

        "Bunlar küçük eyaletler ama nüfusları 45 milyon civarında. Hindistan'ın bu bölgesi çok renkli, canlı ve biyoçeşitliliği çok fazla. Türkiye'de Hindistan denilince akıllara altın üçgen geliyor. Fakat Hindistan bundan çok daha fazlası. Bu etkinliğimizde Hindistan'ı ayağınıza getirip bu büyüklüğü size göstermek istiyoruz. Böylece ilişkilerimiz de daha yakın hale gelecektir" dedi.

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        "HİNDİSTAN'DAKİ KUMAŞLARI SERGİLEYECEKLER"

        Vinito, tekstil sektörünün Hindistan ve Türkiye arasındaki önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Festivale Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinden 8 tasarımcı katılacak ve Hindistan'daki kumaşları burada sergileyecek. Davetlilerin bir kısmı tekstil sektörüyle ilgilenen kuruluşlar. Böylelikle Hindistan'daki tekstil sektörüne dair bir fikir sahibi olabilecekler. Bu durum ileride iki taraf için de iş birliği olanağı yaratabilecek."

        "İKİ ÜLKE ARASINDA BİRÇOK BENZERLİK VAR"

        Festival sorumlusu ve küratör Vikram Rai Medhi de festivalin uzun yıllardır devam ettiğine işaret ederek, "Bu yıl bu etkinliği İstanbul'da gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. İki ülke arasında birçok benzerlik var. Özellikle tekstil alanında bu benzerlikleri görebiliyoruz. İkonik bir yapı olan Feshane'de gerçekleşecek etkinliğimizde, tekstilin yanı sıra dans, müzik ve yetenek gösterileri de olacak. Aynı zamanda Kuzeydoğu Hindistan'dan, Türkiye'den ve farklı ülkelerden toplam 36 mankenimiz de festivalde yer alacak" diye konuştu.

        "İKİ ÜLKEYİ BİRLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

        Medhi, Kuzeydoğu Hindistan bölgesinden tasarımcıların da Türkiye'ye geleceğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Tasarımcılarımız burada sürdürülebilir kumaş, el dokuma ürünlerini sergileyecek. Her ne kadar moda festivali olsa da sadece moda alanında değil her anlamda Hindistan kültürünü Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Türkiye'deki yerel ortaklarımız ile iki ülkeyi birleştirmiş ve bir arkadaşlık başlatmış olacağız."

        "HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ OLACAK"

        Hindistan'dan gelecek 60 kişilik bir ekiple çalışacaklarını dile getiren Medhi, "Etkinlikte bir sergi alanımız da olacak. Bu sergide Hindistan'ın turizm bölgelerini ve çeşitliliğini de tanıtmak istiyoruz. Festival tamamen halka açık ve ücretsiz olacak. Bu etkinlik için özellikle konsolosluğumuza ve Türkiye'ye destekleri için minnettarız." ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #istanbul
        #19. Kuzeydoğu Hindistan Festivali
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