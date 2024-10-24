Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferzan Özpetek, Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü

        Ferzan Özpetek, Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü

        Ferzan Özpetek, "Roma'da doğmasa da, Roma'yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilenlere" verilen Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ferzan Özpetek, 1977'de Via Condotti Derneği tarafından kurulan ve "Roma’da doğmasa da, Roma'yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilenlere" verilen Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü.

        Via Condotti Ödülü; bu yıl, yaşamını uzun yıllardır Roma’da sürdüren ve Roma halkının, sinemaseverlerin gönlünde taht kuran usta yönetmen Ferzan Özpetek'e verildi. Fabia Bettini ve Gianluca Giannelli'nin yönettiği Roma Film Festivali paralelinde gerçekleştirilen ödül töreni Santi Ambrogio e Carlo al Corso terasında gerçekleştirildi.

        Ferzan Özpetek’e verilen ödülün gerekçesi olarak, usta yönetmenin İtalyan sinemasının en beğenilen yönetmeni olması, aynı zamanda da Roma'yı dünyaya tanıtan ve Roma'ya atfedilen mükemmelliği sinemasında vurgulaması olarak gösterildi.

        REKLAM

        Roma’nın, Roma halkının Ferzan Özpetek’e bir teşekkürü olarak da nitelendirilen ödül takdimi öncesinde usta yönetmen, sinema severler ve hayranlarıyla bir araya geldi.

        Alice nella Città'nın sanat yönetmeni Fabia Bettini'nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide soruları yanıtlayan Ferzan Özpetek; “Festivaller ya da Oscar'lar, filminizi çok sevdiği için defalarca izleyen seyircinin yerini asla tutamaz. Benim Oscar'ım Simone ve sonra seyirciler. En önemlisi halkla ilişkiler. Filmin tek tek sahnelerini çekerken bile aklıma hep o hiç tanımadığım seyirci geliyor. Ve kendi kendime “beğenecek” diyorum ya da “ben etkileniyorum, o da etkilenecek” diyorum. Seyirciyle aramızda güçlü bir ilişki var" dedi.

        1974'te gittiği Roma'ya dair "Aklımda kalan ilk görüntü aynı şey İstanbul'da da geçerli ışık” diyen Ferzan Özpetek, "Çünkü ben ışığı takip ediyorum. Benim için en önemli şey ışık. Harika bir insanı kötü ışıkla çirkin yapabilirsiniz” diyerek Özpetek sinemasına dair küçük bir ipucu da veriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ferzan Özpetek

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Polisi 7 kez bıçaklayan saldırgandan çıldırtan ifade!
        Polisi 7 kez bıçaklayan saldırgandan çıldırtan ifade!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Habertürk Anasayfa