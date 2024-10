Ferzan Özpetek, Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü

Ferzan Özpetek, 1977'de Via Condotti Derneği tarafından kurulan ve "Roma’da doğmasa da, Roma'yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilenlere" verilen Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü.

Via Condotti Ödülü; bu yıl, yaşamını uzun yıllardır Roma’da sürdüren ve Roma halkının, sinemaseverlerin gönlünde taht kuran usta yönetmen Ferzan Özpetek'e verildi. Fabia Bettini ve Gianluca Giannelli'nin yönettiği Roma Film Festivali paralelinde gerçekleştirilen ödül töreni Santi Ambrogio e Carlo al Corso terasında gerçekleştirildi.

Ferzan Özpetek’e verilen ödülün gerekçesi olarak, usta yönetmenin İtalyan sinemasının en beğenilen yönetmeni olması, aynı zamanda da Roma'yı dünyaya tanıtan ve Roma'ya atfedilen mükemmelliği sinemasında vurgulaması olarak gösterildi.

Roma'nın, Roma halkının Ferzan Özpetek'e bir teşekkürü olarak da nitelendirilen ödül takdimi öncesinde usta yönetmen, sinema severler ve hayranlarıyla bir araya geldi. Alice nella Città'nın sanat yönetmeni Fabia Bettini'nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide soruları yanıtlayan Ferzan Özpetek; "Festivaller ya da Oscar'lar, filminizi çok sevdiği için defalarca izleyen seyircinin yerini asla tutamaz. Benim Oscar'ım Simone ve sonra seyirciler. En önemlisi halkla ilişkiler. Filmin tek tek sahnelerini çekerken bile aklıma hep o hiç tanımadığım seyirci geliyor. Ve kendi kendime "beğenecek" diyorum ya da "ben etkileniyorum, o da etkilenecek" diyorum. Seyirciyle aramızda güçlü bir ilişki var" dedi.

1974'te gittiği Roma'ya dair "Aklımda kalan ilk görüntü aynı şey İstanbul'da da geçerli ışık” diyen Ferzan Özpetek, "Çünkü ben ışığı takip ediyorum. Benim için en önemli şey ışık. Harika bir insanı kötü ışıkla çirkin yapabilirsiniz” diyerek Özpetek sinemasına dair küçük bir ipucu da veriyor.