17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ferzan Özpetek, sağlık çalışanları için bir çağrıda bulundu. Özpetek, İtalya'da ilk koronavirüs teşhisinin konulduğu 20 Şubat'ın 'Beyaz Gömlekliler Günü' ilan edilmesini önerdi. İtalyan Yazarlar ve Editörler Derneği tarafından 21 Nisan'da online olarak imzaya açılacak Özpetek'in bu önerisine; Giorgia Armani, Giuseppe Tornatore, Ornella Muti, Vasconcelos Rossi, Aleksandros Gassman, Carlo Verdone, Renato Zero Al Bano ve Andrea Bocelli gibi birçok ünlü isim de imza attı.
Sağlık çalışanlarının her zaman hatırlanması gerektiğini söyleyen Ferzan Özpetek, "Fikir hastalığa yakalananlara yardım etmek için Roma'dan kuzeye giden doktor arkadaşlarımla konuşurken aklıma geldi. Telefonda anlattıkları endişe vericiydi. Bir çok sağlık görevlisi bu uğurda hayatını kaybetti. 10 yıl sonra bir çocuk 'beyaz gömlekliler bayramı nedir?' diye sorduğunda, başkaları için hayatlarını hiçe sayan bu kadınların ve erkeklerin hikâyelerini anlatabilmeliyiz. Hayatını kaybedenleri anmak ama aynı zamanda da hastanede çalışan tüm personele teşekkür edebilmek için yılın bir gününü onlara ayırmamız gerekir diye düşündüm" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!