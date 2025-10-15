Habertürk
        Ferzan Özpetek: Benim için 'Bundan adam olmaz' derdi - Magazin haberleri

        Ferzan Özpetek: Benim için 'Bundan adam olmaz' derdi

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu ünlü yönetmen Ferzan Özpetek oldu. Özpetek, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:53
        Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Ferzan Özpetek'i ağırladı. Yeni filmi 'Elmaslar' ile gündemde olan Özpetek, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan programda samimi açıklamalar yaptı.

        "YALNIZ VE KOMPLEKSLİ BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM"

        Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan ünlü yönetmen, yalnız ve kompleksli bir çocukluk geçirdiğini söyledi. Ferzan Özpetek; "Annem iki kez evlendi. İlk evliliğinden bir kızı olmuş ikinci evliliğinden ağabeylerim ve ben olmuşum. Ablam, dünya güzeli bir kadın. Ağabeylerim çok yakışıklı acayip sportifler. Tenis oynuyorlar, vücutlar müthiş... Eve misafir geldiği zaman bana bakarak; "Ferzan ikinci evlilikten mi?" derlerdi. Bununla büyüdüm ben. Kendime estetik açıdan özgüvensiz büyüdüm. Hâlâ hiç yok... Kendimi hiçbir zaman çekici bir insan olarak bulamıyorum maalesef" dedi.

        Ferzan Özpetek ayrıca; "Yıllarca ışığı kapatmadan uyudum. Daha sonra psikoloğa giderek çözdüm. Önümde kalan yıllar az, kaybettiğim insan sayısı çok fazla. Her gece kaybettiklerimi düşünüyorum. Ölüm fikrinden hoşlanmıyorum" ifadelerine de yer verdi.

        "BABAM, ‘BUNDAN ADAM OLMAZ’ DEDİ"

        Ferzan Özpetek sözlerine şöyle devam etti: Babamla hiç iyi anlaşamadık. Benim İtalya’ya gitmeme karşıydı. Babam, ağabeylerime; "Bu çocuğa ileride siz bakacaksınız. Çünkü ekonomik olarak çok kötü durumda olacak, iş bulamayacak. Saçma sapan bir şey yapıyor" demişti. Sinemayı öyle görüyordu. Babam hep benim için; "Bundan adam olmaz" diye düşünüyordu.

        #Ferzan Özpetek

