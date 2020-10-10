FICE Ödülü aldı

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Ferzan Özpetek, İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE) tarafından ödüle layık görüldü

HABERTURK.COM

İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE),bu yıl ki ödülünü Ferzan Özpetek'e verdi. Özpetek'in ödüle layık olma nedeni; senaryolarını sahneleme becerisi ve oyunculara yönelik yönlendirmeleri olarak gösterildi.

Ferzan Özpetek, İtalyan sinemasında verilen en prestijli ödüllerden birini aldığını şu sözlerle dile getirdi. "Ağırlığı olan bir ödül. Böylesine bir ödüle layık görülmekten onur duyuyorum. Çok mutlu oldum." Ferzan Özpetek, ödülünü, Mantova şehrinde düzenlenen törende aldı.