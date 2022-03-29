Ferzan Özpetek: En çok istediğim şey bu enstalasyonun İstanbul'a gitmesi
Ferzan Özpetek'in 2019'da 58. Venedik Bienali için tasarladığı, Venedik'i oyuncu Kasia Smutniak'ın sudaki performansı ve Sezen Aksu'nun sesi eşliğinde, kentten imgelerle anlattığı 'Venetika' isimli enstalasyon çalışması, başkent Roma'nın önde gelen modern sanat müzelerinden Maxxi'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı
Yeni filmi 'Şans Tanrıçası' cuma günü vizyona giren Ferzan Özpetek, İtalya’ya döner dönmez Roma’da bu kez de 'Venetika' enstalasyonu ile sanatseverlerle biraraya geldi.
Ferzan Özpetek'in 2019'da 58. Venedik Bienali için tasarladığı, Venedik'i oyuncu Kasia Smutniak'ın sudaki performansı ve Sezen Aksu'nun sesi eşliğinde, kentten imgelerle anlattığı 'Venetika' isimli enstalasyon çalışması, Roma Maxxi'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
Kuratörlüğünü Giovanna Zabotti'nin üstlendiği, 7x7 metre ölçülerinde, içi Venedik kentinin köprülerine atıfla ahşapla döşenmiş kırmızı bir küp içinde sergilenen enstalasyonun açılışına Yönetmen Özpetek de katıldı.
Bu çalışmanın aslında 3 yıl önce ortaya çıktığını, o dönem Venedik Bienali'nden Giovanna Zabotti'nin kendisine böyle bir çalışma için teklifte bulunduğunu söyleyen Ferzan Özpetek, "Giovanna beni aradı ve "biz 3 tane heykeltıraştan ve dünya çapında bir yönetmenden Venedik'i anlatmalarını istiyoruz. Sizden de 1 ile 5 dakika arasında bir film yapmanızı istiyoruz Venedik üzerine" dedi. Ben de "yapamam çünkü şu an Madame Butterfly'ı hazırlıyorum. Benim için çok zor' dedim" ifadelerini kullandı. Özpetek, Zabotti ile bu proje için konuşurlarken, anlaşmalarının fikirlerinin örtüşmesiyle olduğunu şöyle anlattı: Ben kendisine benden sonra arayacağı yönetmene söyler diye bir fikir verdim: 'Venedik'i suyun içinde bir kadın olarak görüyorum. Venedik, çok güzel bir kadın gibi. Mesela Kasia Smutniak gibi birisini görüyorum. Suyun içinde kayboluyor tekrar çıkıyor, tekrar kayboluyor ve Venedik'in imajları geçiyor üzerinden, böyle bir şey düşündüm' dedim. Bana Giovanna Zabotti dedi ki; Venedik Pavyonu tamamıyla su içinde olacak. Öyle deyince dedim ki bunda bir kader durumu var, hoş bir tesadüf var, 'yapacağım' dedim. Pazar-pazartesi tatildi opera. Bunu hazırladım, yaptım. Müthiş bir olay oldu.
Enstalasyonda kullandığı müzik için ise Sezen Aksu'yu aradığını belirten Ferzan Özpetek, "Sezen'e bir enstalasyon yapıyorum, senin sesine ihtiyacım var' dedim. Bana müziği hediye etti. Karşı Pencere'de söylediği o sesi aldım koydum" diye konuştu.
'Venetika' enstalasyonunun Kovid-19 salgını sebebiyle başka yerlerde sergilenmesinin zaman aldığına işaret eden Ferzan Özpetek, "Birçok şehre gidecekti ama gidemedi çünkü karantina, Kovid çıktı. Bugün Maxxi'de olmak benim için büyük bir şey, büyük gurur, beni çok mutlu etti. Buradan başka şehirlere de gidecek. Milano, İstanbul en büyük isteklerimizden. Benim en çok istediğim şey; bu enstalasyonun İstanbul'a gitmesi" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Ferzan Özpetek: En çok istediğim şey bu enstalasyonun İstanbul'a/ferzan-ozpetek-en-cok-istedigim-sey-bu-enstalasyonun-istanbul-a-3390933
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