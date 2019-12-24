Ferrero'ya çocuk işçi tepkisi

24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın üçüncü büyük çikolata üreticisi olan İtalyan Ferrero firması, son dönemde Türkiye'de çalıştığı fındık üreticilerinin fındıkları çocuk işçilere toplattığı yönünde çıkan haberler nedeniyle zor günler geçiriyor.
The Guardian gazetesinin haberine göre Ferrero, ürünlerinde kullandığı fındıkların yüzde 30'unu Türkiye'deki üreticilerden alıyor.
Firma yöneticileri, gazeteye gönderdikleri yazılı açıklamada, Türkiye'deki tarım sektöründe de görülen çocuk işçi sorununun farkında olduklarını belirtirken, bağlantıda oldukları tedarikçilerin çocuk işçi çalıştırmasını önlemek için her türlü adımı attıklarını vurguladı.
İngiliz Çocuk Hakları Merkezi ve WeMove Europe kuruluşu, Türkiye'de değişik sektörlerde çalışan ve en küçüğü 11 yaşında olan bazı çocuk işçilerle video röportajlar gerçekleştirmişti.
Video röportajlarda Karadeniz bölgesinde çalışan çocuk işçiler, günlük mesailerinin 12 saati bulduğunu belirtiyor.
Pek çok fındık üreticisi, çocukları çalıştırmamaları halinde, ailelerinin başka üreticilerle çalıştığını iddia ediyor.
HEDEF 2020
Ferrero yöneticileri, 2020 yılında, satın aldıkları fındıkların yüzde 100'ünün hangi koşullarda kimler tarafından toplandığını takip etmeyi hedefliyor. Şu an bu oranın yüzde 49 civarında olduğu belirtiliyor.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Eylül ayında hazırladığı bir haberde, Ferrero'nun tedarik zincirindeki fındıkların çocuk işçiler tarafından toplanıp toplanmadığını teyit edemediğini ortaya çıkartmıştı.
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